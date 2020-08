Başkan Başdeğirmen'den oto galericiler esnafıyla buluştu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya yolu üzerinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde, site esnafıyla bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya yolu üzerinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde, site esnafıyla bir araya geldi. Esnafın, istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının Oto Galericiler Sitesi esnafının işlerinin daha hareketli hale getirilebilmesi, boş işyerlerinin değerlendirilmesi ve ikinci etabın tamamlanması olduğunu dile getirdi.

Oto galericilerin daha önce şehir içerisinde ticaret yaptığını, daha sonra siteye taşındığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak mevzuatlar kapsamında belirli kriterlerin getirildiğini dile getirdi. Başdeğirmen, "Bu kriterlerle birlikte oto galericilerimize yönelik yapılması gereken çalışmaların hızlandırılması gerekliliği ortaya çıktı" dedi.

Mevcut Oto Galericiler Sitesinin kooperatif şeklinde yapıldığını ve belediye olarak da bu sitede 5 adet işyerinin bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, "Bu 5 dükkanın değerlendirilmesiyle ilgili de birkaç defa görüşme yaptık. Önceki dönemde buralar ISTEM üzerine kayıtlı işyerleri. ISTEM'in maliyeye olan sorunlarından dolayı buralar orayla ilişkilendirilmiş. Şu anda bizler o ilişkilendirilmiş şekillerinden ayırıp, sizlerle burayı diğer esnaf arkadaşlarımıza işyeri olarak değerlendirme kararı aldık. Esnaf arkadaşlarımızın taleplerini dikkate aldık. Yeni mevzuata göre dışarıda kalan esnaf arkadaşlarımızın işyerlerine ihtiyacı var. Yeni işyerleri de oluşturuldu. Burada amaç tüm galerici arkadaşlarımızın bir arada toplanarak ticaretlerini bir merkezde yapabilmeleri, kümelenmek. Yapılması gerekende budur. Şu anda şehir merkezinde ticaret yapan galerici arkadaşlarımızdan bulunduğu bölgedeki herkes rahatsız. Çünkü otopark noktasında sorun yaşanıyor. Bir galerici arkadaşımızın üç aracı varsa onların üçünü de işyerinin önüne koymak zorunda. Böyle olunca da diğer kişilerin hakkını kullandığı için tartışmalar yaşanabiliyor. Çıkan kanun gereği bizlerde sizlerin işlerini kolaylaştırıcı kararlar almaya çalıştık" görüşlerinde bulundu.

Kamulaştırmayı biz yapacağız

İkinci yerdeki 20 bin metre kadar alınamayan yerler olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Mevcut oto galericiler sitemizin kullanım alanı 36 bin metrekare. Yeni yerimiz 50 bin metre kare, orada da 18 uygulaması yaptıktan sonra da bu seviyede işyerleri olacak. Buranın tam paraleli olacak. Aynı sayılarda işyeri olacak. Geri kalan 20 bin metrekarelik alanın alımıyla da alakalı arkadaşlarımız buranın kamulaştırmasını da belediyenin yapmasını istediler. Bizde bunu uygun gördük. Kamulaştırmasını belediye olarak, sizler için daha çabuk ve kolay olması açısından üzerimize alıyoruz. Arkadaşlarımız daha önceki dönemde kamulaştırmayla ilgili sorunlar olmuş onları anlattılar. Daha önce kamulaştırma için buradan yüzde 10'unu alırız denmesine rağmen belediye olarak sadece ve sadece 700 metresi kamulaştırılıp karşılığında da bu dükkanlar verilmiş. Biz burada bunu tam manasıyla yapmak zorundayız, kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Yapılan hizmetin karşılığında verilen ve alınan şeyler hakkani olması lazım. Sizlerle buradaki sorunları çözerek en kısa zamanda ikinci etabı yapmak zorundayız. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu yönde devam edecektir. Öncelikle burada bulunan beş işyerimizi ISTEM adına belediye olarak satma kararı alacağız ve esnaf arkadaşlarımıza faydalı olmaya çalışacağız. Üretilen yeni işyerlerinin de çalışmalarını hızlandırıp faaliyete geçmeleri için bizlerde yardımcı olacağız. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa engel değil, çözüm odaklı sizlere bunları yapmak istiyoruz. Amacımız ilimizin ve Türkiye ekonomisini çok daha fazla kalkındırabilmek daha ileriye götürebilmek, daha çok iş yapabilmek. Sizlerin destekleriyle göreve geldik. Çalışmalarımızda her zaman çözüm odaklı olmak istiyoruz. Sizlere her zaman yakınız, belediye sizlere uzak değil, kapımız her zaman açık" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Oto Galericiler Sitesi 2. Etap Kooperatif Başkanı Uğur Madan, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yasa ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, istek, öneri ve görüşlerini dile getirdiklerini söyleyerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

