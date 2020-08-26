Başkan Başdeğirmen'den oto galericiler esnafıyla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Başdeğirmen'den oto galericiler esnafıyla buluştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya yolu üzerinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde, site esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Başdeğirmen'den oto galericiler esnafıyla buluştu
26.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:37

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya yolu üzerinde bulunan Oto Galericiler Sitesinde, site esnafıyla bir araya geldi. Esnafın, istek, öneri ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının Oto Galericiler Sitesi esnafının işlerinin daha hareketli hale getirilebilmesi, boş işyerlerinin değerlendirilmesi ve ikinci etabın tamamlanması olduğunu dile getirdi.

Oto galericilerin daha önce şehir içerisinde ticaret yaptığını, daha sonra siteye taşındığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak mevzuatlar kapsamında belirli kriterlerin getirildiğini dile getirdi. Başdeğirmen, "Bu kriterlerle birlikte oto galericilerimize yönelik yapılması gereken çalışmaların hızlandırılması gerekliliği ortaya çıktı" dedi.

Mevcut Oto Galericiler Sitesinin kooperatif şeklinde yapıldığını ve belediye olarak da bu sitede 5 adet işyerinin bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, "Bu 5 dükkanın değerlendirilmesiyle ilgili de birkaç defa görüşme yaptık. Önceki dönemde buralar ISTEM üzerine kayıtlı işyerleri. ISTEM'in maliyeye olan sorunlarından dolayı buralar orayla ilişkilendirilmiş. Şu anda bizler o ilişkilendirilmiş şekillerinden ayırıp, sizlerle burayı diğer esnaf arkadaşlarımıza işyeri olarak değerlendirme kararı aldık. Esnaf arkadaşlarımızın taleplerini dikkate aldık. Yeni mevzuata göre dışarıda kalan esnaf arkadaşlarımızın işyerlerine ihtiyacı var. Yeni işyerleri de oluşturuldu. Burada amaç tüm galerici arkadaşlarımızın bir arada toplanarak ticaretlerini bir merkezde yapabilmeleri, kümelenmek. Yapılması gerekende budur. Şu anda şehir merkezinde ticaret yapan galerici arkadaşlarımızdan bulunduğu bölgedeki herkes rahatsız. Çünkü otopark noktasında sorun yaşanıyor. Bir galerici arkadaşımızın üç aracı varsa onların üçünü de işyerinin önüne koymak zorunda. Böyle olunca da diğer kişilerin hakkını kullandığı için tartışmalar yaşanabiliyor. Çıkan kanun gereği bizlerde sizlerin işlerini kolaylaştırıcı kararlar almaya çalıştık" görüşlerinde bulundu.

Kamulaştırmayı biz yapacağız

İkinci yerdeki 20 bin metre kadar alınamayan yerler olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Mevcut oto galericiler sitemizin kullanım alanı 36 bin metrekare. Yeni yerimiz 50 bin metre kare, orada da 18 uygulaması yaptıktan sonra da bu seviyede işyerleri olacak. Buranın tam paraleli olacak. Aynı sayılarda işyeri olacak. Geri kalan 20 bin metrekarelik alanın alımıyla da alakalı arkadaşlarımız buranın kamulaştırmasını da belediyenin yapmasını istediler. Bizde bunu uygun gördük. Kamulaştırmasını belediye olarak, sizler için daha çabuk ve kolay olması açısından üzerimize alıyoruz. Arkadaşlarımız daha önceki dönemde kamulaştırmayla ilgili sorunlar olmuş onları anlattılar. Daha önce kamulaştırma için buradan yüzde 10'unu alırız denmesine rağmen belediye olarak sadece ve sadece 700 metresi kamulaştırılıp karşılığında da bu dükkanlar verilmiş. Biz burada bunu tam manasıyla yapmak zorundayız, kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Yapılan hizmetin karşılığında verilen ve alınan şeyler hakkani olması lazım. Sizlerle buradaki sorunları çözerek en kısa zamanda ikinci etabı yapmak zorundayız. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu yönde devam edecektir. Öncelikle burada bulunan beş işyerimizi ISTEM adına belediye olarak satma kararı alacağız ve esnaf arkadaşlarımıza faydalı olmaya çalışacağız. Üretilen yeni işyerlerinin de çalışmalarını hızlandırıp faaliyete geçmeleri için bizlerde yardımcı olacağız. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa engel değil, çözüm odaklı sizlere bunları yapmak istiyoruz. Amacımız ilimizin ve Türkiye ekonomisini çok daha fazla kalkındırabilmek daha ileriye götürebilmek, daha çok iş yapabilmek. Sizlerin destekleriyle göreve geldik. Çalışmalarımızda her zaman çözüm odaklı olmak istiyoruz. Sizlere her zaman yakınız, belediye sizlere uzak değil, kapımız her zaman açık" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Oto Galericiler Sitesi 2. Etap Kooperatif Başkanı Uğur Madan, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek olan yasa ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, istek, öneri ve görüşlerini dile getirdiklerini söyleyerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi Magazin
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor Magazin
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için vuran kayın birader, gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Welinton, Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun'u çıldırttı: Fişi duruyordur inşallah
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Son Dakika: Bakan Albayrak, 'Doğal gaza indirim ne zaman olur?' sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Cüneyt Arkın Burak Özçivit
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ronald Koeman Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Kaza Çocuk Instagram Gaziantep
Şu an buradasınız: Başkan Başdeğirmen'den oto galericiler esnafıyla buluştu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 11:37:59. #1.15#
title