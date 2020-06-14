Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı
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Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya'da gözaltına alındı.

Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı
14.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:57

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya'da gözaltına alındı. 

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi. Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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