Bartın?daki konaklama tesislerinde denetimler sürüyor
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Bartın?daki konaklama tesislerinde denetimler sürüyor

BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki bütün apart, otel ve pansiyonlarda denetimler sıklaştırılarak, hijyen ve sosyal mesafe önlemleri gibi konularda kontrollerde bulunuluyor.

Bartın?daki konaklama tesislerinde denetimler sürüyor
23.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:40

BARTIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki bütün apart, otel ve pansiyonlarda denetimler sıklaştırılarak, hijyen ve sosyal mesafe önlemleri gibi konularda kontrollerde bulunuluyor. 

Geçen yıl 1 milyona yakın turist ağırlayan Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da koronovirüs salgınının sonrasında normalleşme sürecine girilmesiyle apart, otel ve pansiyonda denetimler devam ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başlayan Amasra'da, Bartın Valiliği koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile İl Hıfzıssıhha meclisi kararlarına göre, ilçedeki turizm konaklama tesislerine gidilerek, denetim yapılıyor. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri, ilçede faaliyet gösteren işletmelere giderek, buralarda genelgeye göre hazırlanan 50 soruyu işletme sahiplerine yöneltiyor. Denetimlerde hijyen kuralları, sosyal mesafe, konaklama tesisine gelenlere yapılan uygulamalar, restoran, mutfak, çamaşırhane ve odalarda da denetim gerçekleştiriliyor. Haftada 2'şer gün denetimin yapıldığı Amasra'da uygulama yaz sezonu sonuna kadar devam edecek. HAFTADA 2 KEZ DENETİM YAPILIYOR Bartın Valisi Sinan Güner konaklama tesislerinde haftanın 2 günü denetim yapıldığını belirterek, "13 turizm işletme belgeli ve 288 yerel işletme belgeli olmak üzere toplam 301 konaklama tesisi otel, pansiyon, apart pansiyon denetim ekibi tarafından hafta da 2 defa denetlenmektedir. Söz konusu tesislerimizin yatak kapasitesi 6 bin 225 adet olup konaklama tesislerinde yapılan ilk denetimlerde, ekipler tarafından işletmelere rehberlik edilmiş, Covid-19 tedbirlerinin getirdiği ilave hijyen ve temizlik kuralları, sosyal mesafe önlemleri, misafir kabulünün nasıl olacağı, Covid-19 belirtisi olan misafir veya personel olduğunda nasıl hareket edileceği, konaklama tesisinde bölüm bölüm nasıl hizmet verileceği gibi konularda İşletme sahipleri ve yöneticileri yerinde ve birebir bilgilendirilmiştir.? dedi. İŞLETMELER ÖNLEMLERİNİ ALDI Amasra ilçesinde otel işletmeciliği yapan Ertan Cengiz, 'Amasra'da henüz beklediğimiz yoğunluk başlamadı. Ama yine de gelen misafirlerimiz oluyor. Genelgeler kapsamında temizlik koşullarını uygulamaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi de denetimlerde gidermeye çalışıyoruz. Özellikle konaklamak için gelen turistlerimizin otele girişinde çok dikkatli ve hassas davranıyoruz. Müşterilerimiz ayrıldıktan sonra oda temizliğin çok dikkat ediyoruz. Yine kalabalık bulunan ortamlarda sosyal mesafe kurallarını uygulayarak, gereken önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.' diye konuştu. 

Amasra'da pansiyon işleten Sevda Haliloğlu, 'Pansiyonumuza gelen misafirlerimiz geliş ve gidişlerinde hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Pansiyonumuzda uyulması gereken bütün kuralları uygulamaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize koronavirüs tedbirleri kapsamında mutlaka kendi havlu ve çarşaflarını kullanmalarını istiyoruz. Şu anda çok fazla yoğunluğumuz yok, sanırım hafta sonu yapılacak üniversite sınavlarının sonrasında kalabalığın artacağını düşünüyoruz.' dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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