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Karadeniz'de fırtına uyarısı: Balıkçılar teknelerini Amasra Limanı'na çekti

4 Aralık 2023 14:50 Son Güncelleme: 14:52 Abone Ol

BARTIN ile Sinop arasındaki bölge için fırtına uyarısı yapılmasının ardından Karadeniz'de avlanan balıkçılar, teknelerini Amasra Limanı'na çekti. Sahil Güvenlik ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlemler aldı.