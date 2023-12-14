Üye Girişi
Haberler

Rusya'dan Amasra'ya Kruvaziyer Turist Akını

Güncelleme:
Abone Ol

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı. Turistler, Amasra'yı gezmek için limandan ayrıldı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na ulaştı.

Bartın'ın Amasra ilçesine 602 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Mısır üzerinden İzmir'e oradan da Amasra'ya ulaşan geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amasra Panama Bartın Rusya Denizcilik Ulaşım Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title