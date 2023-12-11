Bartın'da Heyelan Nedeniyle Yol Çöktü
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın- Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu- Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.