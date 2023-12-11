Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Heyelan Nedeniyle Yol Çöktü

Güncelleme:
Abone Ol

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi ve yolun bir bölümü çöktü. Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Bartın'da heyelan nedeniyle Bartın- Kastamonu kara yolunun bir bölümü çöktü, Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yolun 30 metrelik bölümü çökerken, Bartın-Kastamonu yönü ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince bölgede hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, heyelan yaşanan bölgede ulaşım, Kastamonu- Bartın istikametinden yaklaşık 5 kilometre çift şeritli olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Amasra Bartın Ulaşım Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title