Filyos'taki lojistik gemileri Amasra Limanı'na getirildi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan gemiler, fırtına uyarısının ardından Amasra Büyük Limanı'na çekildi.
FİLYOS'TAKİ LOJİSTİK GEMİLERİ, AMASRA LİMANI'NA GETİRİLDİ
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Filyos Vadisi Projesi' kapsamında doğal gaz araması yapan gemilere lojistik destek sağlayan 'Altan', 'Hakan İlhan', 'Korkut' ve 'Sancar' isimli gemiler, fırtına uyarısının ardından Amasra Büyük Limanı'na çekildi. Amasra Büyük Liman'da bulunan balıkçı teknesi sahipleri ise halatları sağlamlaştırarak önlem aldı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi