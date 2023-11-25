Karadeniz'de fırtına öncesi tekneler Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de Pazar günü etkili olması beklenen fırtına öncesinde petrol aramasında görev alan tekneler Amasra Limanı'na sığındı

Meteoroloji ve Bartın Valiliğinin üst üste yaptığı fırtına ve yağmur uyarısı üzerine, Karadeniz'de petrol aramasında görev yapan TPAO'ya ait 5 adet tekne, en güvenli limanlar arasında bulunan Amasra Limanı'na demirledi. Karadeniz'de avlanmaya çıkan çok sayıda balıkçı teknesi de Amasra Limanı'na geldi. Yoğunluğun yaşandığı limanda bulunan gümrük sahası ve sahil güvenliğe ait alan da özel izinle teknelerin kullanımına açıldı. Amasra Limanı'na sığınan tekneler, fırtınada batmaması ve zarar görmemesi için iskele ve karaya kalın halatlarla bağlanıyor.

Öte yandan beklenen şiddetli fırtına öncesinde yoğun tedbir alan sahil güvenlik ekipleri de, telsiz anonsları ile Karadeniz açıklarında bulunan, gemi ve tekne kaptanlarını yaklaşan fırtına öncesinde uyarıyor. - BARTIN