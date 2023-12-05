Üye Girişi
Haberler

Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı. Bartın'da daha önceden balıkçı tekne ve gemilerinin kullandığı Tarlaağzı limanında yaşanan tahribatlar nedeniyle, açıkta kalan bazı balıkçılar Amasra Limanı'na sığındı.

Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

BARTIN - Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Karadeniz'de yaklaşık 3 haftadır etkili olan fırtına ve olumsuz hava şartları Bartın açıklarında etkisini sürdürüyor. Bartın'da daha önceden balıkçı tekne ve gemilerinin kullandığı Tarlaağzı limanında yaşanan tahribatlar nedeniyle, açıkta kalan bazı balıkçılar Amasra Limanı'na sığındı. Amasra Limanı'na demirleyen onlarca balıkçı teknesi, limandaki gümrüklü sahaya ve diğer iskelelere halat yardımıyla bağlanırken, bazıları ise limanın sahil güvenlik ve gümrüklü saha bölgelerine yakın yerlerde demir attı. Açıklardaki fırtına ve dalgaların şiddetini azalana kadar limanda demirleyeceği öğrenilirken, saatte hızı 50-60 kilometreyi beklenen fırtınanın Salı günü öğle saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Fırtına Bartın Amasra Denizcilik Hava Durumu Doğal Afetler 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır? Çöp şiş dürüm tarifi! MasterChef Çöp şiş dürüm nasıl yapılır? Tavuk şiş dürüm tarifi! MasterChef Tavuk şiş dürüm nasıl yapılır? 5 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title