Bartın'da fırtına öncesi gemi ve tekneler limana sığındı

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine tedbir aldı ve teknelerini limana sığındırdı.

Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

Geçen hafta yaşanan ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aşan ilçede balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

Öte yandan beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan", "Hakan İlhan", "Korkut" ve Sancar" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi Amasra Limanı'na sığındı.