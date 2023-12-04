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Karadeniz'de Poyraz Nedeniyle Balıkçı Tekneleri Amasra Limanı'na Sığındı

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Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle bazı balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı. Fırtınanın Salı günü öğle saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Karadeniz'de yaklaşık 3 haftadır etkili olan fırtına ve olumsuz hava şartları Bartın açıklarında etkisini sürdürüyor. Bartın'da daha önceden balıkçı tekne ve gemilerinin kullandığı Tarlaağzı limanında yaşanan tahribatlar nedeniyle, açıkta kalan bazı balıkçılar Amasra Limanı'na sığındı. Amasra Limanı'na demirleyen onlarca balıkçı teknesi, limandaki gümrüklü sahaya ve diğer iskelelere halat yardımıyla bağlanırken, bazıları ise limanın sahil güvenlik ve gümrüklü saha bölgelerine yakın yerlerde demir attı. Açıklardaki fırtına ve dalgaların şiddetini azalana kadar limanda demirleyeceği öğrenilirken, saatte hızı 50-60 kilometreyi beklenen fırtınanın Salı günü öğle saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Bartın Amasra 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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