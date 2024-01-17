Amasra ilçesinde trafik denetimler artıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde trafik denetimleri arttırılıyor. İlçe çıkışında araçları durduran polisler, araç plakalı ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol ediyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da trafik denetimleri arttı. Ekipler Amasra ilçe çıkışında yolda uyarıcı levha ve tabelalar koyan trafik ekipleri, durdurdukları araçların ehliyet ve plaka sorgulamasını yapıyor. Sürücü ve aracın eksikleri olup olmadığını kontrol eden ekipler eksikleri bulunan sürücülere ceza keserken, yol güvenliğine ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - BARTIN