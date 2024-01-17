Üye Girişi
Haberler

Amasra ilçesinde trafik denetimler artıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Bartın'ın Amasra ilçesinde trafik denetimleri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte arttırıldı. Polis ekipleri ilçe çıkışında araçları durdurarak ehliyet ve plaka kontrolü yapıyor. Eksikleri bulunan sürücülere ceza kesilirken, yol güvenliği ve trafik kurallarına dikkat konusunda uyarılarda bulunuluyor. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtiliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde trafik denetimleri arttırılıyor. İlçe çıkışında araçları durduran polisler, araç plakalı ve sürücülerin ehliyetlerini kontrol ediyor.

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da trafik denetimleri arttı. Ekipler Amasra ilçe çıkışında yolda uyarıcı levha ve tabelalar koyan trafik ekipleri, durdurdukları araçların ehliyet ve plaka sorgulamasını yapıyor. Sürücü ve aracın eksikleri olup olmadığını kontrol eden ekipler eksikleri bulunan sürücülere ceza keserken, yol güvenliğine ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Amasra 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Alper Gezeravcı nereden uzaya gidecek? Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Alper Gezeravcı uzaya gitti mi? Türk astronot ne zaman, saat kaçta gidecek? Alper Gezeravcı kimdir, nereli? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri! Alper Gezeravcı ne mezunu? MHP İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI | 2024 MHP belediye başkan adayları listesi! MHP Uşak belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Uşak adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Gaddar oyuncuları kimler, konusu ne? Gaddar dizisi nerede çekiliyor? ANTALYASPOR – PENDİKSPOR CANLI: Antalyaspor – Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Pendikspor canlı yayın linki! BAŞAKŞEHİR – BOLUSPOR CANLI: Başakşehir – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Boluspor canlı yayın linki! Başakşehir - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Başakşehir - Boluspor maçı nereden izlenir? Türkiye uzaya ne zaman gidiyor? Türkiye ne zaman, hangi tarihte uzaya gidecek? Protein yüksekliği neden olur? Protein neden yüksek çıkar, nasıl geçer? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE | GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 17 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title