Barbie Bebek Ken'e Benzemek İçin Servet Harcadı
Barbie bebek Ken'e benzemek için 2 milyon lira harcayan 34 yaşındaki Rodrigo Alves yeni görüntüsüyle kameraların karşısına geçti.
Barbie bebek Ken'e benzemek için yaptırdığı plastik cerrahi ameliyatlarıyla gündemden düşmeyen 34 yaşındaki Rodrigo Alves yeni görüntüsüyle kameraların karşısına geçti.
2 MİLYON 40 BİN LİRA HARCADI
Sadece tipini değil, giyim şeklini de ona benzetmeye çalışan 34 yaşındaki Alves, yıllardır vücudunu değiştirmeye çalışıyor ve bunun için de 400 bin Sterlin yani yaklaşık olarak 2 milyon 40 bin TL harcamış.
Yakında 60'ıncı ameliyatı olacak olan Alves, geçtiğimiz gün news.com.au sitesine bazı açıklamalar yaptı. 28 bin Sterlin ödeyerek vücudundan 6 kaburgayı çıkarttıracağını belirten Alves, oldukça gergin olduğunu da sözlerine ekledi: "Evet, gerginim. Çünkü yağ aldırmayacağım. Kaburgalarımdan bahsediyoruz."
YORUMLAR (28)
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evlat olsa evlatlık verilirCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Bu haliyle bir yerime benzemiş,ve şuan o yerim gülüyor :)Cevap Yaz 35 Yayından Kaldır
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Ulan sen insan mısınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eşşeolueşek bu işteCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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afedersin ama uzaylılar seni görse arkalarına bakmadan kaçarCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Eşeğe altın semer vurmuşlar eşek yine eşektirCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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2 milyonu nerden buluyor arkadaş bu herifi kim çalıştırır yanında ??Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bismillahirrahmanirrahim tövbeee tututuCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Sevim kooşşCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Barbie bebek ken e benzeyecem derken iblise benzemis. .Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Ne diyeceğimi bilemedim, bulamadım.türkçe karşılığı yok, küfürler yetersiz.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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lan bunda akil varmi acabaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Milyonlarca insan açlık sefalet içinde yaşarken afriada bebekler açlıktan ölürken birileri parayla adeta dalga geçiyor tanrı yok galiba olsa bu kadar adaletsiz bir düzen olmazdıCevap Yaz 8 6 Yayından KaldırALMANYADAN SELAMLAR: Bir defa Tanri kelimesini Hafizandan sil, ALLAH de , Ayrica yazdiklarini düsün? Carpilirsin, yamulursun birdahada Kendine gelemezsinYayından Kaldır
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Soytarıya dönmek için milyonlar harcamış.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Düşünsenize Barbie ve Ken’in yaratıcıları Ken’in tipini güncelleyerek Rodrigo Alves’in estetiksiz eski haline benzetip piyasaya sürüyorlarmış adam intihar eder herhalde :)))) onca para ameliyat boşa.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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ben olayin maddi tarafındayım .nerden buluyor bu paralari bu manyaklar anlamam.okadar ameliyat olmuş ki hangi arada çalışıp bu paraları kazanmış.iğrenç .insanla ken arası bişey olmuş.gözlerine kusarım ben bunun.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Akıl tutulması buCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kaç yıl öyle kalır ki,yaslanmıcak mıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Keşke adama benzemeye çalışsaydıCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Ne antika insanlar var...Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır