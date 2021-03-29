Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat'ta yüzde 39 azaldı
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Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat'ta yüzde 39 azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Şubat'ta yüzde 39 azaldı

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net karı yılın ilk iki ayında 9,22 milyar liraya geriledi.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net karı yılın ilk iki ayında 9,22 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankacılık sektörünün net karı bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azalışla 9,22 milyar liraya geriledi. Geçen yıl Şubat ayında yüzde 5,20 olarak açıklanan takipteki alacak/kredi oranı Şubat 2021'de yüzde 4,02 olarak gerçekleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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