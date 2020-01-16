Banaz'da tarihi cami restore ediliyor

16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:30

Banaz ilçesi Yeşilyurt Köyünde bulunan tarihi camiinin restorasyon çalışmaları başladı.



Uşak Tanıtım Gönüllüleri Derneğinin gündeme getirdiği Selçuklu dönemi camideki çalışmaların yaklaşık 780 bin liraya mal olması ve bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Yeşilyurt Muhtarı Ali Işık yaptığı açıklamada restorasyon çalışmalarının önemine değinerek caminin köye turist çekeceğini söyledi.

Kaynak: AA