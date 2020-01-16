Banaz'da tarihi cami restore ediliyor
Haberler » Güncel » Banaz'da tarihi cami restore ediliyor - Haber

Banaz'da tarihi cami restore ediliyor

Banaz ilçesi Yeşilyurt Köyünde bulunan tarihi camiinin restorasyon çalışmaları başladı.

16.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:30
Banaz'da tarihi cami restore ediliyor

ilçesi Köyünde bulunan tarihi camiinin restorasyon çalışmaları başladı.


Uşak Tanıtım Gönüllüleri Derneğinin gündeme getirdiği dönemi camideki çalışmaların yaklaşık 780 bin liraya mal olması ve bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Yeşilyurt Muhtarı Ali Işık yaptığı açıklamada restorasyon çalışmalarının önemine değinerek caminin köye turist çekeceğini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler