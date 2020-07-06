Balıkesir'den Gelibolu'ya destek için yolda
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Balıkesir'den Gelibolu'ya destek için yolda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere mevkiinde çıkan yangını söndürmek için fedakarca çalışan ekiplere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla yola çıktı.

Balıkesir'den Gelibolu'ya destek için yolda
06.07.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:09

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere mevkiinde çıkan yangını söndürmek için fedakarca çalışan ekiplere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla yola çıktı.

Çanakkale'ye bağlı Gelibolu Yarımadası Ilgardere bölgesinde saat 14.50 sıralarında başlayan ve devletin tüm imkanlarıyla kontrol altına almaya çalıştığı yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

"Devletimiz seferber oldu"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Ekipler, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarına destek verecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de olay yerinden takip ettiği Gelibolu yangınında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin en kısa zamanda olay yerine intikal ederek çalışmalara destek olacağını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Çok üzücü bir olay. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını söndürmek için şu an Gelibolu'da. Olay yerinde görevli tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, yangının en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
MENDERES: Çok sayıda itfaiyeci lazım izmir istanbul eskişehir ankaradan aydın muğla manisadan tüm itfaiyeler yola çıksın yangın büyük ormanlar yanıyor milli servet akciğerlerimiz yanıyor
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