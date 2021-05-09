Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
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Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde bakıma muhtaç 17 köpeği kırsal alana bırakan İzmir'in İYİ Partili Tire Belediyesine Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından 17 bin 561 TL para cezası kesildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bakıma muhtaç 17 köpeği kırsal alana bırakan İzmir'in İYİ Partili Tire Belediyesine Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından 17 bin 561 TL para cezası kesildi.

Olay, 13 Nisan tarihinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 YJA 01 plakalı resmi kamyonet tipi bir aracın Çamköy Mahallesi kırsalına çok sayıda köpek bıraktığı ihbarını alan Aydın DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından ihbarda belirtilen aracın Tire Belediye Başkanlığına ait olduğu ve araçtaki 17 sahipsiz sokak köpeğinin Çamköy Mahallesi sınırları içerisinde araziye bırakıldığı tespit edildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendinin 'Hayvanlara kasıtlı olarak, acımasızca ve zalimce işlem yapmak, dövmek aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek' hükmüne aykırılığı nedeni ile Tire Belediyesine toplam 17 bin 561 TL idari para cezası uygulandı. Ölüme terk edilen bakıma muhtaç sokak köpeklerinden bir kısmının Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi tarafından tedavisinin yapıldığı, bir kısmının ise hayvanseverler tarafından bakımlarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

-İHA-

Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza
Son dakika haberi! Bakıma muhtaç 17 köpeği ölüme terk eden belediyeye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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