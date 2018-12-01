Bahçeli: İttifakta Saygı Kavramı İçinde Jestler de Olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, parti genel merkezinde 'Dünya Engelliler Günü' kapsamında düzenlenen programa katıldı. Bahçeli, etkinlik sonunda gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin ittifak görüşmeleriyle ilgili sorularını cevaplandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Karşılıklı jestler olabilir" açıklaması hatırlatılan Bahçeli, "'Cumhur İttifakı'nın içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşecek misiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Görüşme arzusu oluşursa, görüşmeye hazırız her zaman" diye konuştu.

Bahçeli, ittifak görüşmelerinde gelinen son durum sorulması üzerine de, "İki parti yöneticisi saygıdeğer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, gelişmeleri değerlendiriyorlar, uzlaştıkları alanlar oluşuyor, üzerinde çalşımalar yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değrelendirme ihtiyacı doğarsa, gereği yapılır. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelere yönelik eleştirilerine de cevap veren Bahçeli, "Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Yani 'Millet İttifakı' veyahut 'Zillet İttifakı' dediğimiz ittifakı koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa, onların en tabii hakkıdır" dedi.

Bahçeli, Rekabet Kurulu'nun soğan stokçuluğu ile ilgili kararına da değinerek, "Rekabet Kurulu'nun kararına saygı duymak lazım. Soğan ile fazla işimiz yok. Rekabet Kurulu herhalde yakından inceliyordur" diye konuştu.

Ergenokon davası ile ilgili soruya da Bahçeli, "Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Savcılık iddianamesi yarın mahkemeler tarafından görüşülecektir. Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza konusu söz konusu olmuştur" diye cevap verdi. - Ankara