Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı
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Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı

29.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:28
Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümünde Bağcılar'da düzenlenen kutlama törenlerinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Törende Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan'ında sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul Bağcılar'da gerçekleştirilen kutlama töreninde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.

Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Vakaların son derece artış gösterdiği bu dönemde Bağcılar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu törende sosyal mesafe hiçe sayıldı. Gerek Bağcılar Meydanı'nda gerekse yeni açılan hükümet konağı binasında düzenlenen programlarda katılımcıların hiçbiri sosyal mesafe kuralına uymadı.

Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

BAŞKAN VE KAYMAKAMDA SOSYAL MESAFEYE UYMADI

Programlara Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan da katıldı. Başkan ve Kaymakam'ın hükümet konağı önünde Türk bayraklı 97 adet balonu uçururken sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kurallarına uyulmadı

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