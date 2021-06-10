Bağcılar Belediyesinin desteğiyle İdlib'de 450 briket ev inşa edildi
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Bağcılar Belediyesinin desteğiyle İdlib'de 450 briket ev inşa edildi

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle İdlib'de 450 briket ev inşa edildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle İdlib Soran bölgesindeki bir alana 450 briket evden oluşan "Bağcılar Mahallesi" inşa edildi.

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle İdlib Soran bölgesindeki bir alana 450 briket evden oluşan "Bağcılar Mahallesi" inşa edildi. ???????

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH Bağcılar İlçe Başkanlığı, Suriye'deki insanlık dramı için harekete geçti.

Bu amaçla İHH'nın, İdlib'de çadır kentlere alternatif olarak başlattığı briket ev projesine destek verildi. Kırsaldaki Soran bölgesinde 2020 Ocak'ta başlanan proje kapsamında, 450 briket evin inşaatı tamamlandı. 24 metrekarelik 1+1 evler, dayanıklı malzemelerden imal edildi.

"Bağcılar Mahallesi" adı verilen bölgede kısa süre önce hayat başladı. Yapımı tamamlanan 450 konuta savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirildi. Çadırdan kurtulan aileler, yeni yuvalarında hem yazın hem kışın güzel bir yaşam sürecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalmış herkesin yanında olduklarını belirtti.

İdlib'de yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden sığınmacılar için konut inşa ettiklerini kaydeden Çağırıcı, "İnsanlığın zor bir süreçten geçtiği bu zamanda böylesine hayırlı bir olaya vesile olduğumuz için Rabb'ime şükürler olsun. Suriyeli kardeşlerimiz artık rahat edecekleri evlerine kavuştular. İnşallah bölgedeki sıkıntılar da bir an önce sona erer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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