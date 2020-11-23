Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı
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Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı

23.11.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:27
Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği ekipleri Covşd19 pandemisi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği ekipleri Covşd19 pandemisi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

İlçe giriş çıkışlarıyla, her gün değişen kontrol noktalarında yapılan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarda; HES kontrolleri, Korona virüs temaslıları, maske ve fazla yolcu denetimleri yapan trafik ekipleri bununla da yetinmeyip, genel trafik kontrollerini de yapmayı ihmal etmiyor.

Çift taraflı tutulan yollarda gerçekleşen uygulamalarda kasksız motosiklet kullanan sürücüler ve tehlikeli araç kullananlara yönelik müeyyideleri de denetleyen trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde adeta kuş uçurtmuyor.

Kurallara riayet etmeyen sürücülere gerekli cezaları yazan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yaptıkları kontrollerde bir çok aranan şahısla, suç unsurlarını da ele geçirdikleri öğrenilirken, yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da fazla sıklaştırılacağı da gelen bilgiler arasında - BALIKESİR

Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı
Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı
Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı
Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı
Ayvalık'ta trafik polislerinden Covid19 savaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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