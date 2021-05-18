Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
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Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki

Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği hunharca saldırılara Ayvalık Demokrasi Platformu yaptığı basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İsrail'in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği hunharca saldırılara Ayvalık Demokrasi Platformu yaptığı basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

Ayvalık Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını seslendiren platform üyesi Saadettin Karabulut, "Son günlerde İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı katliamlar ve Gazze'ye yönelik vahşice hava bombardımanları vesilesiyle Filistin, ülkenin ve dünyanın öncelikli gündemi haline geldi. Son yapılan saldırılar nedeniyle çocuklar da olmak üzere birçok insan öldü ve yüzlerce yaralı var. Yaklaşık yüzyılı aşkın bir süredir kanayan bu yara ala kanamaya devam ediyor" dedi.

Başta İslam ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerin yöneticileri, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı saldırıların durdurulmasını isteyen, gerçek hayatta bir karşılığı olmayan ve İsrail'e hiçbir zararı dokunmayan mesajlar yayımlayıp, çağrılar yaptığını hatırlatan Karabulut, "Bu yüzden de İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını, ABD'nin bazen örtülü, çoğu zaman da açıkça desteği ile, hiçbir engelle karşılaşmadan sürdürebilmektedir. Bugün de İsrail'in saldırılarına karşı tepkiler günü kurtarmaktan başka bir kaygısı olmayan rutin tepkiler olarak kalıyor." ifadelerini kullandı.

Filistin davasının yeniden ele alınıp tartışılmasını, Filistin mücadelesinin; laik, demokratik Filistin mücadelesi olarak yeni gelişmeler ışığında değerlendirilirse, bölge ülkelerindeki demokrasi ve antiemperyalizm mücadelesinin zenginleştirilmesinde Filistinlilerin deneyimlerden de yararlanılırsa Filistinlilerin çektikleri büyük acılar ve sıkıntılar boşuna çekilmiş olmayacağını savunan Saadettin Karabulut şöyle devam etti:

"Bunun için; ABD ve İsrail ile bütün askeri antlaşmalar derhal iptal edilmelidir. İsrail ile tank ve silah modernizasyonuna dair bütün antlaşmalar yırtılıp çöpe atılmalıdır. ABD ve İsrail ile bütün ikili antlaşmalar dondurulmalı ve ekonomik ilişkiler askıya alınmalıdır. Bütün emperyalistlerle birlikte bölge gericilikleri Ortadoğu'dan çekilmeli, bölgenin geleceğine halklar karar vermelidir. Filistin halkı kadar, bölgenin ezilen diğer halklarının da Türkiye'den atmasını istedikleri adım budur. Aksi halde, kapı önü basın toplantılarında efelenip kapı arkasında pazarlıklara girişenlerin halk nezdinde yeri yoktur. Ayvalık Demokrasi Platformu Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır. Filistin halkına yönelik barbarca saldırıların son bulması için başta işçi ve emekçiler olmak üzere bütün halkımızı Filistin halkıyla dayanışmaya ve her yerde kanlı saldırıları protesto etmeye çağırıyoruz"

Ayvalık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen eyleme, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı da katılarak destek verdi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki
Ayvalık'ta Demokrasi Platformundan İsrail'e sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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