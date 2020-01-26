Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu
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Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu

AYDIN (İHA) – Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçe Jandarma Karakolunda görevli Aydınlı Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

26.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:56
Aydınlı Uzman Çavuş silah kazasında şehit oldu

AYDIN (İHA) – Afyonkarahisar'ın İlçe Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, temizlediği silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü.


Edinilen bilgiye göre; Sinanpaşa İlçe Jandarma Karakolunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Sinan Öztürk, silahını temizlediği sırada ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Öztürk, 112 ambulansı ile Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan 5 ay önce evlendiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk şehit düştü. Acı haberi alan şehidin Kuyucak'taki ailesi Afyon'a hareket etti. Öztürk'ün baba ocağı Kuyucak'ın Yamalak Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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