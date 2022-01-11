Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Almanya Bundesliga'dan Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu trafik kazasında yaşamını yitiren İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain ( Psg ), Almanya Bundesliga'dan Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu trafik kazasında yaşamını yitiren İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Bu sabah Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için Paris Saint-Germain, resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. PSG, mesajında, milli oyuncunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a taziyelerini iletti.

Ayrıca Almanya'da Schalke 04, İspanya'dan Barcelona ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

(İHA)

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

Avrupa futbolundan Ahmet Çalık için taziye mesajları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title