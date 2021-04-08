Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü İngiliz ve Avrupalı denetim kuruluşlarının AstraZeneca'nın yeni tip korovirüs (Kovid-19) aşına ilişkin açıklamalarının etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü İngiliz ve Avrupalı denetim kuruluşlarının AstraZeneca'nın yeni tip korovirüs (Kovid-19) aşına ilişkin açıklamalarının etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Üst Yöneticisi Emer Cooker, Oxdord Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen Kovid-19 aşısının bazı nadir görülen yan etkilerinin olmasına rağmen, salgınla mücadelede sağladığı faydanın yan etkilerine kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti.

İngiliz denetim kuruluşu İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Ajansı (MHRA) dan benzer şekilde aşı ile nadir görülen kan pıhtısı vakaları arasında bir bağ olduğunu, bu çok nadir vakalara kıyasla aşının faydalarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 436,86 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.942,22 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 15.202,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57'lik artışla 6.165,72 puana yükseldi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66'lık azalışla 24.576,51 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,37'lik yükselişle 1,191 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:58:02. #1.14#
title