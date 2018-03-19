Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 azalışla 373,68 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39'luk kayıpla 12.217,02 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69 gerileyerek 7.042,93 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,99 değer kaybederek 9.664,10 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,98 azalarak 22.633,10 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 kayıpla 5.222,84 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.35 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,2342 seviyesinde bulunuyor.