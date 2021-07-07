Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI
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Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AVCILAR"da girdikleri telefon mağasında işyeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı, kimliği tespit edilen arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

AVCILAR"da girdikleri telefon mağasında işyeri sahibini oyalayarak üç cep telefonu çalan ve biri deneme bahanesi ile eline aldığı telefon ile selfie yapan iki şüpheliden biri yakalandı, kimliği tespit edilen arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki telefon satış mağazasına gelen ve işyeri sahibi ile konuşan ve dikkatini dağıtan iki  şüpheliden biri tezgaha elini uzatarak 3 telefon çalarken, arkadaşı bir ara eline aldığı cihaz ile kendi fotoğrafını çekip sildi. Şüphelilerin ayrılmasından sonra incelenen 5 güvenlik kamerasında selfie çeken şüphelinin cep telefonundaki son silinenler klasöründeki sildiği fotoğrafını yok edemediği anlaşıldı. Yüzünde maske olmasına rağmen bilmeden en net fotoğrafını bırakan iki şüpheliyi yakalayabilmek için harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafının da yardımı ile bu kişileri araştırdı. İki şüpheliin hırsızlık yapılan caddedeki bir işyerine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu işyerine giden ekiplere kapıyı açan Türk vatandaşı Şevki Y., selfi çektiren kişinin içeride olmadığını ancak, hırsızlığı yapan kişinin burada bulunduğunu söyledi. Polis, kimlik ve pasaportunu ibraz  edemeyen Türkmenistan uyruklu Rahmankul B.'yi gözaltına aldı. Bu kişi selfie çeken arkadaşının yine Türkmenistan uyruklu Oraz M. olduğunu, nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Çalınan üç elefondan birisinin satıldığı, diğer ikisinin ise buradaki işyerinde olduğunu belirterek bunları teslim etti. Gözaltındaki şüpheli ve onu yanında bulunduran kişinin sorgusu sürerken, aranan selfie çektiren diğer suç arkadaşının da yakalanabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İşyeri sahibi Yusuf Şakar, bu kişilerin Türkmenistan vatandaşı olduklarını ilk andan itibaren anladıklarını, polisin şüphelileri kısa sürede yakalamasına çok sevindiklerini söyledi.

Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI
Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI
Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI
Son dakika haberi! AVCILAR'DA SELFİE MERAKLISI İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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