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Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile iki yıllık anlaşma sağladı. Mourinho'nun, sarı-lacivertli takımdan iki futbolcuyla görüştüğü ve yönetime, "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Jose Mourinho'nun, sarı-lacivertli yönetimden talep ettiği ilk şey de ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELECEK

Jose Mourinho'nun bugün Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını izleyeceği, ardından ise kolları sıvayarak Fenerbahçe için yeni sezon çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

FRED, DZEKO VE JESUS'U ARADI

Fanatik'te yer alan habere göre, Jose Mourinho hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kanadıyla görüşme yaparken, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusundan da bilgi aldığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Fred ve Dzeko'yu arayarak bilgiler aldığı öğrenildi. Mourinho'nun ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran isimlerden biri olan Jorge Jesus ile de görüştüğü bildirildi.

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

"KİMSEYİ SATMAYIN"

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jose Mourinho'nun, Branco ile yaptığı görüşmelerde "Kimseyi satmayın. Takımdaki herkesi görmek istiyorum" dediği de öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (14)

utku bulam:

Lig bitmeden gider

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Osman Tasci:

işallah o kadar parayı bir yabancıya vermek istemiyorum

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ekrem celebi :

Dowland fenerin cökus sureci

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Abdullah KARAMAN:

İsmail de kalsın. onuda görsün.

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Ben bilmemm:

İlk sözleri.. Messi , Ronaldo , Arda güler, icardi yi istiyorum:-)

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Ozan Polat:

İcardi kim len yaprraakk

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Eko cCc:

Ozan Polat: yaPrak derken? :)))

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Mehmet Gazanfer:

Feneri iyi kazıklamış

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Baba Can:

Cin conu bu sene Sampiyon yapmazlar iki sene sana yeter demişlerdir bakalım kime oynayacaklar

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Yasar Unal:

Bir mantığı var bu yorumun. Ama Gs lobisinin Türkiye'de çok güçlü olduğunu unutmamak lazım.

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