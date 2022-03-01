Ateşkes umudu 2. tura kaldı, siviller Ukrayna'yı terk etmeye devam ediyor

Tüm dünyanın gözü kulağı 6. gününe giren Rusya- Ukrayna savaşında... Dün gerçekleşen müzakerelerden karar çıkmadı, ateşkes umudu 2. tura kaldı. Belarusta barış görüşmelerinin gerçekleştiği saatlerde, Rus ordusu Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'de bir alışveriş merkezine misket bombaları ile saldırdı. Günlerdir devam eden savaşta sivillere karşı yapılan en ağır saldırılardan bir tanesi olduğu tahmin belirtiliyor.

BELEDİYE BİNASINA FÜZE SALDIRISI

Şimdiye kadar 400'e yakın sivilin hayatını kaybettiği Ukrayna'dan, bu sabah şiddetli bir saldırı haberi daha geldi. Harkov kentinde belediye binası Rus güçleri tarafından füzeyle vuruldu.

ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR

Patlama seslerinin gölgesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışan sivillerin kimi sığınaklara saklandı kimi de ülkeden ayrılıyor. Ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki Przemysl tren istasyonuna sığınan Ukraynalı çocuklar, aileleri konaklayacak yer ararken istasyondaki oyun alanında vakit geçiriyor. Ülkeyi terk eden Ukraynalıların bir kısmı da Macaristan'ın Beregsurany kentine geçiyor.

İşte sivillerin akın ettiği Polonya ve Macaristan'dan kareler;

Ukraynalı siviller, Przemysl bölgesindeki tren istasyonunda görüntülendi

Çocuklar, aileleri konaklayacak yer ararken oyun alanında vakit geçiriyor

Ukraynalıların bir kısmı, Macaristan'ın Beregsurany kentine gelmeye devam ediyor

Siviller, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi