Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, "Yatırımdan üretime, ticarete, satışa, ihracata kadar kamu kurum ve kuruluşlarının iyi bir iş birliği ve koordinasyon içinde teşvikleri organize etmesi lazım." dedi.

Dönmez, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tecrübeli sanayicilerle özel sektör ve kamu tecrübesi olan bürokratların birlikte güzel işler yapabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de koordinasyon ve iş birliğini sağlamaya çalıştıklarını belirten Dönmez, "Yatırımdan üretime, ticarete, satışa, ihracata kadar kamu kurum ve kuruluşlarının iyi bir iş birliği ve koordinasyon içinde teşvikleri organize etmesi lazım. Maalesef geçmiş dönemde bürokrasiden ve siyasi yapıdan kaynaklanan aynı desteklerin farklı kurumlar tarafından, farklı adlarla verilmesi birtakım karışıklıklara yol açtı. Bunları da düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, kalkınma ajanslarının sanayi ve üretime ilişkin uygulamaların pilot projelerinin yapılabileceği yerler olduğuna işaret ederek, Türkiye çapında denendiğinde başarısızlıkların ağır olabileceği uygulamaların yerelde denenip daha sonra ulusal ölçekte yapılmasının önem taşıdığını bildirdi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) yeni hükümet sistemiyle yeniden canlandırıldığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"YOİKK'te de Türkiye'nin yatırım ortamı ve inovasyon konusunda küresel ölçekte cazibe merkezi olması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu yapı daha önce faydalı oldu. İş ortamı endeksinde Türkiye 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükseldi. Bunun bir yansıması da inovasyon endeksindeki ilerlememiz olacak. Küresel ölçekte yayınlanan endekslerde Türkiye'nin hak ettiği yere gelebilmesi lazım. Bunun iki sonucu var, biri prestij, ikincisi de yabancı yatırımcıların buraya çekilmesinin sağlanması. Türkiye'de bir sermaye açığı, yabancı sermaye ihtiyacı var. Dolayısıyla yabancıların ülkemizde yatırımlarına devam etmesi için bu konuda çok dikkatli olmamız lazım."

"Yatırımların karşılığını uzun vadede alacağız"

Dönmez, doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl küresel ölçekte azalma olmasına rağmen Türkiye'de düşüş olmadığını hatırlatarak, bunu artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Rekabet gücünü artıracak, katma değerli üretimi sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Dönmez, "Ar-Ge ve istihdama yönelik yatırımların karşılığını uzun vadede alacağız. Bu, yabancı sermaye için de çok önemli. Nitelikli istihdam olduğu için bu ülkeye yatırımcı geliyor. Ar-Ge teşviklerinde şimdiye kadar daha çok sayısal verilere önem verildi. Kaç tane Ar-Ge, tasarım merkezi, teknopark olduğu ya da KOSGEB'in ne kadar destek verdiği öne çıkmıştı. Şimdi daha kapsayıcı ve çıktı odaklı olmak lazım. Bu teşviklerin ne kadarı ticarileşti, satışlara, ihracata ne kadar yansıdı, bunlar da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, Türkiye'de uzun bir süre kalkınma ve sanayileşmenin bankacılık sistemi üzerinden geliştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bankacılık sistemi dışındaki bireysel emeklilik, girişim sermayesi fonları gibi alternatif finans kaynaklarının daha fazla sanayiyi desteklemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın önemli ekonomilerinden biri haline gelmesi için çalıştıklarını anlatan Dönmez, "İnşallah finansman, kapasite gelişimi, KOBİ'lerin iletişiminin ve iş birliğinin artırılması, iş gücünün daha nitelikli hale gelmesi ve dijitalleşme alanında yapacağımız çalışmalarla Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokmayı başarırız." dedi.

"KOBİ'ler istihdamın yüzde 74,2'sini sağlıyor"

KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanı Erdal Çınar da 2009'da 400 bin KOBİ olduğunu, o tarihten bugüne sayının 3,4 milyona ulaştığını bildirdi.

Tüm sektörleri desteklediklerini vurgulayan Çınar, "KOBİ'ler yüzde istihdamın 74,2'sini sağladıkları ve ciroya yüksek katkı verdikleri için daha çok oraya odaklanıyoruz." diye konuştu.

Çınar, KOSGEB'in sağladığı desteklere dikkati çekerek, 14 destek programının sanayicilere geniş bir şekilde anlatılması ve aktarılması gerektiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Yurdupak da bakanlığın mal ihracatına yönelik destekleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA