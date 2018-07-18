Aslı Enver, Kış Güneşi Dizisinin Yapımcı Şirketine Açtığı 32 Bin TL'lik Davada Haklı Bulundu

'Kış Güneşi' adlı dizide baş rol oynayan oyuncu başarılı oyuncu Aslı Enver, dizinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasında bilirkişi tarafından haklı bulundu. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yapılan incelemede, şirketin Aslı Enver'e 32 bin 533 TL borçlu olduğu yönünde görüş bildirildi.

BİLİRKİŞİ ASLI ENVER'İ HAKLI BULDU

Ünlü oyuncu Aslı Ever, Kış Güneşi adlı dizide baş rol oynadığı ve dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya şirketine açtığı 32 bin 533 TL alacak davasında Enver'in haklı olup olmadığının tespiti için mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, davalı Endemol Medya şirketinin ticari defterleri üzerine yaptığı incelemede, Aslı Enver'e 32 bin 533 TL borçlu olduğu belirtildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmadı. Dava dilekçesinde Aslı Enver'in avukatı İsmail Filiz, "Davacı ve davalı arasındaki sözleşme gereğince müvekkilimin 'Kış Güneşi'adlı dizide baş rol oyuncusu olduğunu müvekkilinin dizinin 18. Bölümünde rolünü icra ettiğini ve bölüm ücretlerini aldığını ancak davalı dizinin yurtdışına satışı ile elde ettiği gelirin brüt yüzde dördünü müvekkilime ödemesi gerektiğini, davalı yan tarafından müvekkilimin bağlı olduğu ajansa mail gönderildiğini ve bahse konu mailde Kış Güneşi dizisinin yurt dışına satıldığı ve müvekkilime KDV dahil 32 bin 533 TL ödeneceği belirtilerek makbuz kesip ödeneceği bildirildi. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödeme yapmayınca İstanbul 4. İcra müdürlüğü kanalıyla 32 bin 533TL icra takibi başlattık. İcra takibi durdurulunca da bu davayı açtık. Gelirin payımıza düşen miktarını istiyoruz davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

DURUŞMA EKSİK BELGELERDEN DOLAYI ERTELENDİ

Davalı avukatı Gamze Sanduraç Baykal ise, "Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme ayıp fesih ve benzeri hususlara yönelik uyuşmazlıklarda, çözüm yerinin genel mahkemeler olduğunu davacının FSEK'te yer alan ve fikri mülkiyet hakkı ile hak sahipliğinden kaynaklı herhangi bir iddiasının bulunmadığını, davanın sözleşmeden kaynaklı bir uyuşmazlıktan ibaret olduğunu beyan ederek davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Duruşma dosya eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.