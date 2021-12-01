Asgari ücret görüşmeleri başladı

ANKARA'da İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar, Türkiye'nin büyümesini daha da ileri taşıyacak ve bir heyecan yaratacaktır" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bilgin, asgari ücretin önemli olduğunu belirterek, "Çünkü asgari ücret çalışanların, adı üzerinde 'asgari' almaları gereken asgari ücreti ifade ediyor. Türkiye'de yaklaşık sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik ve açıkladık. O da şu; biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye çapında yaptığımız araştırmada, hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı" dedi.

Bakan Bilgin, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Türkiye büyüdükçe birlikte hem emeğin hem sermayenin pay alması, bu büyümeyi birlikte taşıması, buna alın terini katan işçiden emeğini ve bilgisini katan girişimciye kadar Türkiye'nin önünde yürüyen herkesin payı vardır. Bu payı biz sosyal olarak da paylaştığımız zaman da Türkiye birlikte zenginleşecektir. Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar, Türkiye'nin büyümesini daha da ileri taşıyacak ve bir heyecan yaratacaktır" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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