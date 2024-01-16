CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler

CHP lideri Özel, emeklilere gelen yüzde 5 ek zamma ilişkin,"Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi

ÖZEL: EMEKLİLER BUNA MAHKUM EDİLEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye yüzde 5 ek zam hakkında bir paylaşımda bulundu.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasına değinen Özel, "Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır" dedi.