Asgari ücrete ara zam yapılır mı? 2024 Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zam yapılır mı? 2024 Asgari ücrete ara zam var mı? soruları merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği iddiaları kulislerde sıcaklığını koruyor. Asgari ücrete ara zam yapılır mı? 2024 Asgari ücrete ara zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILIR MI?

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.