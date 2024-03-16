Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin ücretlerinde çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini inşallah 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı Emekçileri İftar Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. İftar yemeğinden sonra konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yakın çevremizde savaşların, insani trajedilerin, krizlerin kol gezdiği sancılı bir dönemde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Bizler iftar sevincini paylaşabiliyoruz ancak Gazze'de büyük bir insani dram yaşanıyor. Bir kap sıcak yemeği, bir bardak temiz suyu bulmanın lüks olduğu insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz. Yemen, Suriye, Sudan, Türkistan, Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz bu mübarek günlerde ağır imtihanlardan geçiyor. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte milletimizin Gazze'ye ve mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİ 700 LİRAYA ÇIKARARAK ÖDEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Özellikle son yıllarda üst üste yaşadığımız salgınlardan bölgesel savaşlara, küresel ekonomik krizden asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine rağmen bu duruşumuzdan taviz vermedik. 2024 yılında da hassasiyetimizi muhafaza ediyoruz. Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az yansıtmanın derdindeyiz. Bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece asgari ücrette bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 oranında artış oldu. Asgari ücret desteğini 700 liraya çıkararak ödemeyi sürdürüyoruz.

"MEMURLARIMIZIN AYLIKLARI 2002 YILINA GÖRE REEL OLARAK YÜZDE 300 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Memurlarımızın aylıklarında ise enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300, nominal olarak 84 kat artış gösterdi. Emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptık. Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferde 5 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyelerini inşallah 2-5 Nisan arasında emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız.

"İŞÇİLERDE SENDİKALAŞMA ORANI, 2024 YILINDA YÜZDE 15'İ GEÇTİ"

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız. Emeğin karşılığı kadar önemli konu, emeğin müdafaasıdır. Bu süreçte çok kritik rol üstlenen sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yine bizim dönemimizde rahat bir nefes alabilmiştir. Sendikacılık ile işçi işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları geçmişte hak ettiği değeri ve ilgiyi görememiş, ihmal edilmişti. Sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik. İşçilerde sendikalaşma oranı, 2024 yılında yüzde 15'i geçti. Memurlarda ise yüzde 74 oranına yükseldi. Memurlarımızın haklarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz. Ülke ve milletimiz yararına attığımız her müspet adımda olduğu gibi burada da muhalefetin engellemeleriyle karşılaşıyoruz.

"BİZ MEMURLARIMIZIN HAKLARI İÇİN GAYRET EDERKEN MUHALEFET İSE BUNLARI BUDAMAYA ÇALIŞIYOR"

Biz memurlarımızın hakları için gayret sarf ederken muhalefet ise bunları Anayasa Mahkemesi'ne giderek budamaya çalışıyor. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Bu yanlışın müsebbiplerine sizler de gereken cevabı vermelisiniz. Çalışma hayatının en önemli istişare mekanizmalarından olan Çalışma Meclisi Toplantısı'nı en son 2019 yılında emek dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelerek gerçekleştirmiştik. Çalışma hayatının 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."