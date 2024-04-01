Muhtar azaları para alıyor mu, maaşları var mı?

Yerel seçimler sona ererken, Muhtarların yardımcısı olarak görev alan muhtar azalarının ne iş yaptıkları ve maaş alıp almadıkları sorgulanamaya başlandı. Muhtar azaları para alıyor mu, maaşları var mı?

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17.002 TL

2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18.500 TL

Köy ve mahallelerinin yönetimi olan muhtarların görev yerleri ise değişiklik gösteriyor. Buna göre, muhtarlar hem mahalle muhtarı hem köy muhtarı olarak görev alabiliyor.

2024 yılı itibarıyla en yüksek muhtarlık maaşı ise büyükşehirlerde görev alan muhtarlara veriliyor.

MUHTAR AZALARI PARA ALIYOR MU?

Muhtar azaları maaş almaz. Muhtar azalığı, gönüllü olarak yapılan bir iştir.