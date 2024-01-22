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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'de destek istedi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'de düzenlenen anma programına katıldıktan sonra partililerle buluşarak seçim sürecine girdiklerini ve destek istedi. Özel, CHP'nin adaylarının doğayı seven, kente değer katan kişiler olduğunu vurguladı. Ayrıca emeklilerin durumuna da değinen Özel, en düşük emekli maaşının bir asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hepinizden destek bekliyoruz. Güç verin bize Tunceli'yi kazanalım, Türkiye'yi kazanalım." dedi.

Özel ve beraberindekiler, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için Nazımiye'de düzenlenen anma programına katıldıktan sonra il merkezine geldi.

Moğultay Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, partililerle buluştu.

Özel, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecine girdiklerini ve Türkiye'nin 81 ilinde çok önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Parti olarak seçimlere motive olduklarını belirten Özel, CHP'nin adaylarının yeşili, doğayı seven, koruyan, doğaya ihanet etmeyen, kente ihanet etmeyen, kentin değerlerini savunan, kentin değerlerine sahip çıkan, yönettiği kentlere değer katan kişiler olduğunu ifade etti.

Özel, diğer siyasi partilerle yaptıkları görüşmelere değinerek, "Randevu istediler, verdik geldiler, görüştük. Seçimlerini yaptılar, tebrik ettik, hayırlısı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." dedi.

Emeklilerle ilgili de konuşan Özel, "En düşük emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,55 asgari ücret. 10 bin lira asgari ücretin yüzde 55'i durumunda. Oysa hak edilen asgari ücret eski hesapla 25 bin lira. Biz diyoruz ki ilk adım olarak en düşük emekli maaşı bir asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. O da 17 bin liradır." ifadelerini kullandı.

Özel, yerel seçimleri iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben hem Tunceli'de hem de 81 ilde özellikle elimizdeki 11 büyükşehirde büyük bir başarı elde edeceğimizi görüyorum. Büyükşehir belediyelerimizi koruyacağımızı, sayısını Ege'deki 4 il başta olmak üzere Denizli'den, Manisa'dan, Balıkesir'den ve Bursa'dan başlayarak artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri kıyı şeridinden içeriye doğru çoğaltacağımızı, İç Anadolu'da çok önemli belediyeler kazanacağımızı, ilk aklıma Kırıkkale geliyor, Kastamonu geliyor ancak çok sayıda belediyeye kazanacağımızı ve şanlı bayrağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Tunceli'de Dersim belediyesine asacağımızı ve Tunceli'ye görülmedik hizmetleri hep beraber yapacağımızı buradan müjdeliyorum. Hepinizden destek bekliyoruz. Güç verin bize Tunceli'yi kazanalım, Türkiye'yi kazanalım."

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Tunceli Politika Güncel Haberler

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