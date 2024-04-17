Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 2. ek zam var mı? 2024 asgari ücret ne kadar?

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE 2. EK ZAM VAR MI?

Milyonlarca emekliye de seslenen Bakan Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak" diye konuştu.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2024 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" dedi.