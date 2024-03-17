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Meral Akşener, 100 bin öğretmenin atanmasını talep etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime kadar 100 bin öğretmenin atanmasını talep ettiğini belirterek, öğretmenlerin atanması durumunda oy kullanırken ona göre karar verilmesi gerektiğini söyledi. Akşener ayrıca emeklilere bayramda 7 bin lira verilmesi, 11 bin lira seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin öğretmenin seçime kadar atanmasını talep ederek, "Atanıyorsa öğretmen arkadaşım, oy kullanırken ona göre karar versin. Ben bunu böyle dediğim zaman 'Tayyip Erdoğan'a oy istedi' diyorlar, konumuz o değil; siyaset bu, rekabet üzerinden, halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı." dedi.

Partisinin Keçiören Belediye Başkan adayı Kemal Babuccu ile ilçeye seçim otobüsüyle gelen Akşener'i, partililer tezahüratla karşıladı.

Akşener, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Nuri Pamir Caddesi'ndeki dükkanları gezen Akşener, esnaf ile sohbet ederek Kemal Babuccu için oy istedi.

Genel Başkan Akşener, üç sene esnaf ziyareti yaptığını, gezdiği dükkanlarda hiçbir partiyi yermediğini belirterek, bütün siyasetçilerin gelip kendini anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşların emekli maaşları ve öğretmen atamalarına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Öğretmen kökenli bir siyasetçi olarak benim iddiam şu; Türkiye'de açılan okullarda planlama yok. Öğretmenlik öyle bir meslektir ki ekspertiz ister, ona göre yetiştirilmek ister. Dolayısıyla yeteri kadar, gerekliliği kadar öğretmen yetiştirecek okul açmalısınız ki hem süper yetiştirin hem de mezun olduktan sonra bu arkadaşlarımız hemen tayin olsun. Burada bir plansızlık var. Hepimiz siyasette söyledik, bu 100 bin öğretmenin seçime kadar derhal atanmasını talep ediyorum. Atanıyorsa öğretmen arkadaşım, oy kullanırken ona göre karar versin. Ben bunu böyle dediğim zaman 'Tayyip Erdoğan'a oy istedi' diyorlar, konumuz o değil; siyaset bu, rekabet üzerinden, halkın avukatlığı üzerinden yapılmalı."

Akşener, emeklilere bayramda 7 bin lira verilmesi, 11 bin lira seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

Partililer, ziyaretin ardından Akşener'i meşale ve konfeti eşliğinde ilçeden uğurladı.

Kaynak: AA / Politika

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