AKP'nin çalışma hayatı düzenlemeleri görüşülmeye başlandı

AKP'nin hazırlayarak TBMM'ye sunduğu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve emeklilere verileceği açıklanan yüzde 5'lik ek zamla ilgili düzenlemenin de eklenmesi beklenen 10 maddelik kanun teklifinin görüşmelerine bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Kanun teklifinin ilk imza sahibi AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "Asgari Ücret Desteği asgari ücret tutarındaki artışlardan dolayı işverenlerin işçilik maliyetlerini azaltılması, artan işçilik maliyetlerinin istihdamı olumsuz etkilememesi, koruması ve kayıtdışına yönelmemesi amaçlarıyla SGK'ya ödeyecekleri sigorta prim borçlarından mahsup edilmek üzere getirilen bir destek uygulamasıdır" dedi.

AKP'nin 15 Ocak'ta TBMM'ye sunduğu ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, DEM Parti Grup Başkanvekili seçilmesi nedeniyle komisyon üyeliği sona eren Muş Milletvekili Sezai Temelli yerine Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un komisyon üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Teklifin ilk imza sahibi AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili bilgi verdi. Kurt, teklifle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında destek sağlandığını belirten Kurt, asgari ücret desteğinin 2016 yılından bu yana verildiğini, desteğin yıllık maliyetinin yaklaşık 56,5 milyar lira olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Kurt şunları söyledi:

"Asgari Ücret Desteği" asgari ücret tutarındaki artışlardan dolayı işverenlerin işçilik maliyetlerini azaltılması, artan işçilik maliyetlerinin istihdamı olumsuz etkilememesi, koruması ve kayıtdışına yönelmemesi amaçlarıyla SGK'ya ödeyecekleri sigorta prim borçlarından mahsup edilmek üzere getirilen bir destek uygulamasıdır.

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Kısa Çalışma özellikle ekonomik zorluk dönemlerinde, pandemi sürecinde ve deprem bölgesinde hem iş yerinin ve istihdamın devamlılığını sağlamış, hem işçinin belli bir miktar gelir etmesi sağlanmış, hem de zorluk dönemi sonrasında iş yerinde üretimin devamlılığı noktasında önem arz etmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği işverene yapılan destek, yardım, teşvik veya hibe olmayıp, doğrudan işçiye yapılmakta olup, işçinin ileride alacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi/ puantaj bilgileri işverenler tarafından İŞKUR'a bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak çalışanların IBAN numaralarına ödenmektedir. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması, genel salgın sona erip hayat normale döndüğünde işçi ve işverenin kaldıkları yerden devam etmelerinin sağlanmasıdır."