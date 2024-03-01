Asgari ücretin 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından çalışanlar ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında hesaplarında görene kadar pek çok üründe fiyat artışıyla karşılaştı. Bu yıl, ara zam yapılmayacağı kararı alınsa da yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zammın duyurulması kulis bilgisi olarak konuşuluyor. Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024?

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM YAPILACAK MI?

Türkiye'de çalışanların yüzde 42'sinin asgari ücrete tabi çalıştığı bilinirken bu ücretin üzerindeki maaşlar da asgari ücret üzerinden değerlendirmeye alınıyor. Her yılın son ayı belirlenen yeni asgari ücret, çalışanların cebine girmeden pek çok ürün ve hizmette zam gelişmesi yaşanıyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI TEK ZAMMA İTİRAZ ETMİŞTİ

Yeni asgari ücretin duyurulması sırasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yıl içinde yeni zam yapılmayacağı kararına şerh düştüğünü Bakan Işıkhan'a bildirmişti. Atalay, "Karara şerh koyuyoruz" derken çalışanlar şubat ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuştu. Ancak enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyat artışıyla karşılaşan çalışanlar yıl içinde asgari ücrete ara zam yapılması beklentisine girdi.

"EMEKLİ MAAŞLARI YETERLİ DEĞİL"

Yerel seçime 1 ay kala, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltilirken asgari ücretle ilgili de bir gelişmenin yaşanacağı, kulis bilgisi olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenen gelişmeyle asgari ücrete haziran ayında bir zam daha yapılması ümidi çalışanlarda belirirken en son emeklilerin maaşlarıyla ilgili yapılan açıklama bu ümidi artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'daki mitingde "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil." ifadelerini kullanmış ancak seyyanen zam konusunda da kapıyı kapatmıştı. Erdoğan'ın seyyanen zamların adaletsizliğe neden olduğunu belirtmesine karşın "Emeklilerimize hak ettiği parayı vereceğiz." ifadesi asgari ücret konusunda da ara zamma kapı aralanacağı yönünde yorumlara neden oldu.