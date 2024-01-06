Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile yapılan görüşmelerin sonucunu pazartesi günü netleşeceğini söyledi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, şu ana kadar büyük şehir belediye başkan adaylıklarıyla ilgili AK Parti ile iki görüşme gerçekleştirdiklerini ve pazartesi yapılacak son görüşmenin ardından durumun netlik kazanacağını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi aylık olağan il başkanları toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti. Toplantı öncesinde Genel Başkan Fatih Erbakan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Partisinin üye sayısını hızla yükselttiğine değinen Erbakan, yeni belirlenen asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

YRP Genel Başkanı Erbakan partisinin üye kayıtlarında rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, "2023 yılının son 4 ayında şaha kalkarak "yüzde 40" büyüdük ve üye sayımızı 100 binden fazla artırdık. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibariyle 369.800 noktasına ulaşmış durumda. Dile kolay, 4 ayda 260 binden 369 bine, gerçekten de muazzam bir ivme. Bu rakamlar Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yargıtay'ın bu hafta açıkladığı üye sayıları da Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu göstermiştir.

Şu anda üye sayısı bakımından Türkiye'nin 5. Partisi konumuna geldik. Önümüzde 460 bin üyesi olan bir siyasi parti var, bir de 508 bin üye sayısında olan bir siyasi parti var. 4 aylık performansımızı göz önünde bulundurduğumuzda önümüzdeki 6 ayın içerisinde bu iki partiyi de geçerek Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3. partisi noktasına geleceğiz" dedi.

Erbakan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin kendileri için bir başlangıç olduğunu dile getirerek, " 89 ve 94 seçimleri öncesinde yolsuzluk ve borç batağındaki belediyeler hizmet veremez haldeydi, şehirlerin sokakları çöp çamur ve çukura teslim olmuştu. Ancak 89 ve 94 seçimleriyle işbaşı yapan Milli Görüş belediyeciliği hüküm sürerken, belediyeler laf değil hizmet üretti, milletin tek kuruşu boşa harcanmadı. Sonradan Milli Görüş'ten ayrılıp aynı belediyelerde koltuğa oturan aynı insanlar oldu, ama Milli Görüş bereketi olmadı, olamadı, belediyeleri boğazına kadar borca batırdılar.

Dolayısıyla marifetin kişilerde değil, Milli Görüş gömleğinde olduğu ortaya çıktı. Bugün de rantçı heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışları belediyeleri ve vatandaşı perişan etmiştir. Tüm bu belediyecilik anlayışlarının sonucunda belediyeler borç ve faiz batağına saplanmıştır. LGBT organizasyonlarına, belediyeler alet edilecek hale getirilmiştir. Sokakları başıboş köpekler, parkları uyuşturucu çeteleri esir almıştır. Belediyeler, vatandaşa hizmet üreten değil, yandaşa rant üreten kurumlara dönüşmüştür.

Çare geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüştür, Yeniden Refah Partisi olarak 31 Mart'tan itibaren ahlaklı, faziletli, merhametli, liyakatli, dirayetli ve gayretli belediye başkanlarımızla, "Ahlaklı Belediyecilik" anlayışıyla milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz" diye konuştu.

Asgari ücretin son 19 yılda sadece 8 ay açlık sınırının üzerinde kalabildiğini belirten Erbakan şunları kaydetti: Y

"Ocak 2005'ten bu yana son 19 senede, yani 228 ayın sadece 8 ayında asgari ücret açlık sınırını aştı. Bunun sonucu olarak, Türkiye'de çocuklar parasızlıktan öğün atlamak zorunda olduğu gerçeği önümüze çıkıyor. Uygulanan bir ankette 'Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?' sorusu sorulmuş. Öğrencilerin yüzde 19,5'i en az bir kere öğün atlıyor. Yani 5 öğrenciden birisi ayda en az bir kere parasızlıkta dolayı yemek yiyemiyor.

Türkiye, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüzde 19,2'yle, yiyecek parası olmadığı için son 30 günde en az bir kez yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Hayat pahalılığı ve zam yağmuru artarak devam ediyor. Dünya Bankası'nın küresel gıda enflasyonu sıralamasında Türkiye gıda enflasyonunda gıda dördüncüsü. Yüzde 72'lik gıda enflasyonu ile OECD ülkelerinin 10 katı enflasyona sahip."

İsveç'in NATO'ya girişine hayır oyu vereceğiz

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmesini dile getiren Fatih Erbakan, "İsveç, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'yı terör örgütü olarak nitelendirmesine rağmen örgüte bugüne kadar tam destek vermiştir. Fethullah Gülen Örgütü'ne halen en büyük desteği vermektedir. Bununla beraber yüce dinimize, kitabımız Kur'an'a yapılan saldırılara göz yummuş, destek olmuş bunun da yanı sıra Sn. Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıklara da göz yummuştur. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'na geldiğinde, Yeniden Refah Partisi olarak İsveç'in NATO'ya girişine hayır oyu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti ile yerel seçimler ile ilgili bugüne kadar yapılan toplantılardan henüz kesin bir sonuç çıkmadığını ifade eden Erbakan, "Bugüne kadar AK Parti ile iki görüşme gerçekleşti. Bunlarda biri dün akşam AK Parti heyetinin genel merkezimize ziyarette bulunmasıyla gerçekleşti. Bizim bu görüşmelerdeki hedefimiz sadece Ankara, İzmir ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Yani bizim burada herhangi bir ittifak olması halinde dahi diğer il ve ilçelerimizi etkilememektedir. Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir'de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Genel Başkan Erbakan, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İzzeddin Alkan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın Belediye Başkan Adayı Faruk Tutkun, Uşak Belediye Başkan Adayı Erol Korkmaz" olarak iki büyükşehir belediyesi ve iki il belediye başkan adayını açıkladı. İl Başkanları toplantısı basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA