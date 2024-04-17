Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan ne dedi?

Türkiye'nin gündem konularından biri de asgari ücret. Geçtiğimiz yıllarda senede 2 kez asgari ücret zammı yansımıştı. Son olarak 17 bin TL'ye yükselen asgari ücrete yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Vatandaşlar, asgari ücrete 2024 yılının temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Bu konu dahilinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları önem taşıyor. Asgari ücrete zam var mı yok mu? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan ne dedi? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM VAR MI?

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKI TEMMUZDA MAAŞLARA YANSITILACAK"

Milyonlarca emekliye de seslenen Bakan Işıkhan, "Emekliye enflasyon farkı temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak" diye konuştu.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen komisyon, 2024 asgari ücret zammı için Aralık 2023'te toplanarak görüşmelere başladı. Son yapılan görüşmelerde, tarafların mutabık kaldığı üzere 2024 için asgari ücret zam oranı %49 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son davette bu karar onaylandı. Buna göre, 2024 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret tutarı 17.002,12 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN HANGİ ÖDENEKLER ETKİLENİR?

Çalışanlara ödenmesi gereken minimum maaş tutarına yapılan zamlar, işverenler için personel maliyetini artırır. İşçilere ödenen en düşük maaş tutarında gerçekleşen artış miktarı farklı ödenekleri de etkiler. Zira çalışan maliyeti hesaplamalarının birçoğu asgari maaş miktarı baz alınarak yapılır. Bu da çok sayıda ödemenin asgari ücretle ilişkili olmasını beraberinde getirir. En düşük maaş ücretlerine yapılan zamla şu alanlarda yapılan ödemeler artar: