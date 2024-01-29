Terziler ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen: "Maaş Zamları Esnafın İşini Etkilemedi.

MELTEM KARAKAŞ

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, maaş zamlarının işlerini etkilemediğini belirterek "İnsanlar maaş zamlarını, aldıkları maaş farklarını günlük gıdalarına, günlük geçimlerine harcıyorlar. Dolayısıyla bizim sektöre çok fazla bir para ayırmadılar, ayıramıyorlar da. Aldıkları farklar ve maaşlar yakacak, ısınma, doğal gaz, okul masrafları gibi giderler, bütçelerinde ciddi manada yer ediyor" dedi.

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, ocak ayında yapılan maaş zamlarının esnafın işlerini etkilemediğini, insanların aldıkları maaş farkını daha çok günlük ihtiyaçlarına harcadığını belirtti.

"YETMEZ AMA ŞÜKÜR DİYORUZ"

Esnafın ciddi manada sıkıntı yaşadığını söyleyen Ali Safa Şen, "Asgari ücret arttı. Memurlarımızın ve işçilerimizin geliri arttı. Emeklilerimize de bir nebze nefes alacak ama yetmez yetmiyor da zaten, tepkiler de ortada. Zam verildi ama maalesef ekonomik kriz hala devam ediyor. Dolayısıyla esnafımız da çok ciddi manada sıkıntı yaşıyor. Yetmez ama eh şükür diyerek şu anda günlerimizi geçiriyoruz. Ama çok rahat olduğumuz da söylenemez" diye konuştu.

"ESNAFIMIZ DA İSTEDİĞİ ORTAMI BULAMIYOR"

Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zammın işlerini çok etkilemediğini ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Çok cüzi bir şekilde etkiledi. İnsanlar maaş zamlarını, aldıkları maaş farklarını günlük gıdalarına, günlük geçimlerine harcıyorlar. Dolayısıyla bizim sektöre çok fazla bir para ayırmadılar, ayıramıyorlar da. Aldıkları farklar ve maaşlar yakacak, ısınma, doğal gaz, okul masrafları gibi giderler bütçelerinde ciddi manada yer ediyor. Dolayısıyla farklar anca günlük iaşelerini karşılıyor. Bizim sektörlerle ilgili alışverişlerini çok fazla yapamıyor. Esnafımız da istediği ortamı bulamıyor.

"ESNAF KREDİ KULLANIP GÜNÜNÜ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Esnaf çalıştırdığı insanın parasını muhakkak öder. Ama zorlansa da mecburen kış sezonunu kredi kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla bankalar aracılığıyla kredi kullanıp gününü geçirmeye çalışıyor. Kooperatiflerimize de çok ciddi manada müracaatlar var bunu da biliyoruz. Dolayısıyla esnafımız bir şekilde bunu ödüyor. Ama zorlanıyor. Hükümetimizin aldığı çok ciddi işte asgari ücretin artırımıyla ilgili karar, dolayısıyla buna uymak zorundayız ve uyuyoruz da."