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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki ifade umutları bitirdi

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Asgari ücret 2024 yılı ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilirken, yıl içinde ara bir zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili en net açıklama Merkez Bankası enflasyon raporunda yer alırken "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ocak ayında 17 bin 2 liraya yükseltilen asgari ücrete ara bir zam yapılabileceği iddiaları kulislerde sıcaklığını korurken, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı.

MERKEZ'İN RAPORUNDA ZAM YAPILMAYACAĞI İFADE EDİLDİ

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ GÜNCELLENECEK OLMASI..."

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Asgari Ücret Zam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Gerçekçi Olalım:

memleketi yoksulların kurtarmasını bekliyorlar...

73
1
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esrefpasali:

normal, verebileceklerinin en yuksegini secim icin verdiler secimden sonra birsey beklemeyin, zamlardan baska...2025 subatinda TUIK raporuna gore ayarlanir..

40
1
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Mark Kolçak:

Türkiyede insanların düşüncesi dış ülkelere sızmaya çalışıyor çünkü düşünce kendisini sıkışmış his etmektedir. Kainat'ın şans eseri var olmuş olduğu öğretilmediği için düşünce sıkışıyor ve insanların düşüncesi DÖVİZ'e doğru sızıyor. İşte bu sebepden dolayıdır Türk Lirasına sevgi azalıyor ve eflasyon oluyor. Türk lirasına sevgiyi oluşturabilmek için Kainat'ın şans eseri olarak var olmuş olduğunu öğretmeliyiz tüm insanlara yani tüm Türk halkına mesela.

4
32
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Gerçekçi Olalım:

ne diyo bu.....

yanıt23
yanıt0
Mark Kolçak:

Anlamakda zorluk çekmenizin sebebi çünkü çoz hızlı okuyup geçiyorsunuz. Anlamaya çalışmıyorsunuz.

yanıt2
yanıt14
Doğrucu vatandaş:

Hadi oradan gereksiz, sen ne anlatıyorsun!

yanıt15
yanıt1
Mark Kolçak:

İsmini gizleyen birisi.. ismini gizlemeyen birisine "ne diyo bu.." demiş.

yanıt0
yanıt10
Mark Kolçak:

Ben mi "gereksiz" birisiyim ? Ölmemimi istiyorsunuz internet üzerinden ? İDAM mı istiyorsunuz benim için ? Ancak İDAM edilen kişinin ruhu nereye gidecek ? Ruhum nereye gidecek ben İDAM edildikden sonra ? Bunu kimse biliyormu ? Bilmeden İDAM etmek olurmu hiç ?

yanıt0
yanıt7
Çınar Saraç:

Asgari ücretliler daha yeni yeni 17 bin tl maaş almaya başladı ama fiyatlar ne alemde aralıkta ocakta marketlere gelen zamlara bak

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0
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AbdulMetin:

Tam denetim ne zaman UYGULANACAK, işverenler Wcsinin kağıdını bile şirketine gider gösteriyor...!!! her sene arabalarını yeniliyorlar, her sene çocuklarına İŞÇİLERİNE vermediklerinden HEDİYE alıyorlar, bunlar ne zaman SON bulacak?

12
1
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