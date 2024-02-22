CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "CHP olarak en azından asgari ücret kadar, 17 bin 2 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedik." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin döviz kurundaki farktan dolayı sadece ocak ayındaki borç tutarının 101 milyar lira daha fazla olduğunu, bu durumun sadece bir ayla sınırlı kalmadığını belirtti.

İktidarın ekonomi politikalarının ülkeyi ve ekonomiyi bu hale getirdiğini savunan Başarır, "Bu borcu sadece bugün yaşayanlar ödemeyecek, doğmamış çocuklarımıza ve torunlarımıza da bu borç kalacak." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'daki emeklilerin ekonomik koşullarını karşılaştıran Başarır, Almanya'daki bir emeklinin maaşı 1700 avroyken, Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 298 avroya denk geldiğine işaret etti.

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi eleştiren Başarır, "Fark bin lira. Çocuğuna, torununa bu bin liralık farkla emekli bayramda kıyafet, ayakkabı, pantolon alabilir mi? Alamaz. CHP olarak en azından asgari ücret kadar, 17 bin 2 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedik. Çok şey istemedik. Açlık sınırı 22 bin lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira, emekli ikramiyesi 3 bin lira. Utanç verici bir tablodur bu." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır, 8. Yargı Paketi'nin yargıdaki hiçbir sorunu çözmediğini söyleyerek, "Türkiye'de bir adalet sorunu vardır, bu adaletsizliğin sebebi tek adamdır, yargıyı kendisine bağlamasıdır. Ondan aldığı yüzle yerel mahkeme ve Yargıtay, Anayasa ve Anayasa Mahkemesini tanımamaktadır. Ama paket olarak bize yargı değil, sarayın paketi gelmektedir. Önümüzdeki hafta tüm milletvekili arkadaşlarımız, Adalet ve Anayasa komisyonu üyelerimiz, Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, hukukçu milletvekilleri uzun uzun bu konuyu konuşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel seçimlerin 31 Mart'ta gerçekleşmesi durumunda 4,5 yıl seçim olmayacağına dikkati çeken Başarır, "Eğer bu iktidara bir uyarıyı sandıkta yapmazsak, yapılan bu zulmün hesabını 31 Mart'ta sormazsak, tüm haksızlıklara rağmen insanları açlığa terk eden Erdoğan'a bir şans daha verirsek 4,5 yıl geçmez. Hemen seçimden sonra iğneden ipliğe kadar her şeye katbekat zam gelecek. 31 Mart'ta sandığa gidelim. Sefalete, açlığa olan tepkiyi sandıkta verelim." dedi.

"Tüm işletmeleri, yapıları kontrol edeceksin, fay hattı nerede bakacaksın"

CHP Grup Başkanvekili Başarır, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Erzincan İliç'teki maden sahasının fay hattı üzerinde yer aldığı iddiasının sorulması üzerine, Özhaseki'nin bu konuyu araştıracağını söylediği aktarılarak, Başarır'a değerlendirmesi soruldu.

Başarır, "Beyefendi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, fay hattının geçtiğinden haberi yokmuş. Sen, Türkiye'de bırak bir madeni, tüm işletmeleri, tüm yapıları hepsini kontrol edeceksin, fay hattı nerede diye bakacaksın." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kayması sırasında ameliyat geçirdiğini belirttiğini anlatan Başarır, Özhaseki'nin 8 gün sonra İliç'e gelmesini eleştirdi.

Ali Mahir Başarır, İliç'teki maden ocağına ÇED raporu verilmesine ilişkin bir soruya da, "Acı bir şey söyleyeyim, İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. 'ÇED raporundan mı oldu?' Tabii ki ÇED raporundan oldu. Sen ÇED raporunu vermeseydin, tehlikeyi görseydin, o toprağın kat kat birikeceğini, siyanürün karışacağını, Fırat Nehri'nin tehlikede olacağını görseydin bu olmayacaktı." yanıtını verdi.

Başarır, CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtım fotoğraflarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bulunmazken, AK Parti'nin bu illerdeki adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karelerinin yer aldığını belirterek, "Bu bir tercih mi?" sorusuna, "İstanbul'da şöyle bir karışıklık var; Recep Tayyip Erdoğan mı, Murat Kurum mu aday belli değil. Kurum'u öne sürmüş Erdoğan 'Asıl aday benim.' diyor. Hele hele şu açıklamalardan sonra, İliç faciasından sonra Erdoğan sadece kendi resmini paylaşsa daha hayırlı bir iş yapmış olur." yanıtını verdi.