Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonunda 2024 yılı için 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde yeni bir zam daha yapılmayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından vurgulanmıştı. Yerel seçimlere sayılı günler kala bu kararın değişme ihtimali konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ARA ZAM YAPILACAK MI?

Yeni asgari ücretin duyurulması sırasında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yıl içinde yeni zam yapılmayacağı kararına şerh düştüğünü Bakan Işıkhan'a bildirmişti. Atalay, "Karara şerh koyuyoruz" derken çalışanlar şubat ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuştu. Ancak enflasyon nedeniyle pek çok üründe fiyat artışıyla karşılaşan çalışanlar yıl içinde asgari ücrete ara zam yapılması beklentisine girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yerel seçime 1 ay kala, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltilirken asgari ücretle ilgili de bir gelişmenin yaşanacağı, kulis bilgisi olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması beklenen gelişmeyle asgari ücrete haziran ayında bir zam daha yapılması ümidi çalışanlarda belirirken en son emeklilerin maaşlarıyla ilgili yapılan açıklama bu ümidi artırdı.