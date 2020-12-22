Artvin'den 11 ayda yapılan ihracat 51 milyon doları aştı
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Artvin'den 11 ayda yapılan ihracat 51 milyon doları aştı

22.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:05
Artvin'den 11 ayda yapılan ihracat 51 milyon doları aştı

Artvin'den ocak-kasım döneminde 51 milyon 302 bin 888 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Artvin'den ocak-kasım döneminde 51 milyon 302 bin 888 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın 11 ayında 1 milyar 186 milyon 976 bin 147 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu dış satımın 51 milyon 302 bin 888 dolarlık kısmının Artvin'den yapıldığını belirten Kalyoncu, kentten 205 bin 772 tonluk ihracata imza atıldığını ifade etti.

Kalyoncu, Artvin'den 31 ülkeye ihracat yapıldığını, Gürcistan, İran ve Almanya'nın en fazla ürün gönderilen ülkeler olduğunu dile getirdi.

Artvin'den Gürcistan'a 45 milyon 276 bin 799 dolarlık, İran'a 1 milyon 633 bin 888 ve Almanya'ya da 1 milyon 392 bin 932 dolarlık satış yapıldığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Artvin'den 11 ayda yapılan ihracatta çelik, yaş meyve sebze ile demir ve demir dışı metaller en fazla dış satım yapılan sektörler oldu. Bu dönem 17 milyon 916 bin 122 dolarlık çelik, 13 milyon 290 bin 447 dolarlık yaş meyve sebze ile 4 milyon 846 bin 5 dolarlık da demir ve demir dışı metaller ihracatı yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:08:30. #1.14#
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