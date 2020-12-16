"Artvin Bibliyografyası" ve "Artvin Araştırmaları 2" kitabının tanıtımı yapıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi'ndeki (AÇÜ) akademik çalışmalar doğrultusunda hazırlanan "Artvin Bibliyografyası" ve "Artvin Araştırmaları 2" kitabının tanıtımı yapıldı.

AÇÜ Şehir Yerleşilesindeki kütüphane binasında gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Türkiye'nin Transkafkasya'ya açılan kapısı konumunda olan Artvin'de, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.

Üniversite bünyesindeki yayıneviyle, yayın faaliyetlerini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini belirten Tilki, "Artvin Bibliyografyası" ve "Artvin Araştırmaları 2" kitaplarıyla üniversite yayınlarına iki eser daha eklediklerini kaydetti.

Söz konusu kitapların üniversitedeki akademik çalışmalar kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Prof. Dr. Nuri Yavuz'un editörlüğünde hazırlanarak Artvin Çoruh Üniversitesi yayınları olarak basımın yapıldığını kaydeden Tilki, şunları söyledi:

"Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanı arkadaşlarımız dekan beyin öncülüğünde "Artvin Araştırmaları 2" kitabını basıma hazır hale getirdiler ve kitap basıldı. Bu çalışma Artvin'le ilgili üniversitemiz tarafından basılan Artvin Çoruh Üniversitesi'nin yayını olduğu için bizim önemli. Yine Fen Edebiyat Bölümü Dekanımızın öncülüğünde Fen Edebiyat Fakültesinden 18 hocamız Artvin Bibliyografyası kitabını hazırladılar. Bizde Artvin Çoruh Üniversitesi olarak kitabı bastık. Bu iki kitabın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biz üniversite olarak her yıl Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Teşvik Ödülleri veriyoruz. Bu kitaplarda emeği geçen hocalarımıza da maddi destek vereceğiz".

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Yavuz da 2019 yılında "Artvin Tarihi Araştırmaları 1" adıyla çıkarmış oldukları kitabın devamı niteliğindeki "Artvin Araştırmaları 2" kitabıyla birlikte "Artvin Bibliyografyası" kitabını da çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Artvin Araştırmaları 2 ve Artvin Bibliyografyası kitaplarıyla bir seri oluşturduklarını belirten Yavuz, 2021 yılında da Artvin Kültür Envanteri adıyla yeni bir kitap çalışmasını planladıklarını kaydetti.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin üniversite olmanın bir gereği olarak bu kente hizmet sunan, kentle her daim irtibatını sürdüren ve kentin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefleyen bir kurum eğitim kurumu olduğunu kaydeden Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihten antropolojiye, sosyolojiden eğitime, siyasetten iktisada, arkeolojiden coğrafyaya, turizmden rehberliğe, dini gruplardan halk edebiyatı ve folklora, sağlıktan mimariye, tarım ve ormancılıktan hayvancılığa kadar uzanan geniş bir alanda 16 araştırmacının yer aldığı Artvin Bibliyografyası, Artvin'le ilgili yapılmış çalışmaları bir araya getirerek bundan sonraki araştırmalara da ışık tutmayı hedefliyor. Tarihsel, sosyolojik, edebi, kültürel, siyasal ve doğal alanlarda Artvin'le ilgili araştırmaları bir araya getiren Artvin Araştırmaları 2 kitabı ise, 18 araştırmacının çalışmalarını bir araya getiriyor. Her bir araştırmacının kendi uzmanlık alanlarında yaptıkları çalışmalarla katkıda bulundukları kitap, alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur