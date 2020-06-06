Arşiv deposunu sahte içki imalathanesine çevirdiler Antalya'da iş yerinin deposuna baskın düzenleyen Jandarma gördüklerine inanamadı.

Antalya'da iş yerinin deposuna baskın düzenleyen Jandarma gördüklerine inanamadı. 1500 litre etil alkol ve şişelenmiş şekilde farklı sahte içki türleri ele geçirilen depodaki malzemelere el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer ilçe jandarma komutanlıkları görevlilerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kemer ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposunda sahte içki üretildiği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada sahte içki imalatı yapılan yer tespit edildi. Arama yapılan yerde sahte içki üretiminde kullanılan bin 428 litre etil alkol ile 41 litre farkı türlerde hazırlanmış sahte içki, 105 litre çeşitli içki aroması, bin 300 adet boş şişe ve kapak ve 1 adet alkolmetre ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA